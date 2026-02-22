PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr beseitigt Ölspur

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 8.10 Uhr zu einer Ölspur aus. Auf der Schwelmer Straße und Hattinger Straße im Bereich der Ausfahrt vom Autobahnkreuz war ein etwa 100 m lange Ölspur, die von den Einsatzkräften mit Bindemittel abgestreut worden ist. Das Bindemittel wurde anschließend zur fachgerechten Entsorgung wieder aufgenommen. Bei einer Erkundung der angrenzenden Straßen und der Verkehrsflächen auf den Autobahnen konnten keine weiteren Verunreinigungen festgestellt werden, so dass die Feuerwehr gegen 9.00 Uhr den Einsatz beenden konnte.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

  • 10.02.2026 – 16:56

    FW-EN: Verkehrsunfall mit einem Radlader

    Sprockhövel (ots) - Die Feuerwehr Sprockhövel und der Löschzug Elfringhausen der Stadt Hattingen wurden am 10.02.2026 um 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Radlader alarmiert. Der Unfall ereignete sich auf der Elberfelder Straße zwischen Schee und Herzkamp. Der Hinweis in der Alarmmeldung war "eingeklemmte Person". Vorort stellte sich heraus, dass keine Person eingeklemmt war. Die Fahrerin des ...

    mehr
