Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall mit einem Radlader

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel und der Löschzug Elfringhausen der Stadt Hattingen wurden am 10.02.2026 um 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Radlader alarmiert. Der Unfall ereignete sich auf der Elberfelder Straße zwischen Schee und Herzkamp. Der Hinweis in der Alarmmeldung war "eingeklemmte Person". Vorort stellte sich heraus, dass keine Person eingeklemmt war. Die Fahrerin des PKWs konnten diesen nicht selbstständig verlassen, da die Fahrertür nicht weit genug geöffnet werden konnte. Die Einsatzkräfte halfen der Person aus dem Fahrzeug und übergaben sie an den Rettungsdienst zur Betreuung. Um die Batterie abzuklemmen musste die Motorhaube mit einem Spreitzer geöffnet werden, da diese durch den Unfall stark deformiert war. Der Einsatz dauerte eine Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell