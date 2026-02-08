PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Auffahrunfall auf Autobahn

FW-EN: Auffahrunfall auf Autobahn
  • Bild-Infos
  • Download

Sprockhövel (ots)

Am Samstag kam es gegen 16.20 Uhr auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal zu einem Auffahrunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren. Von den 5 Insassen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm ausgelaufenen Betriebsmittel mit Bindemitteln auf. Anschließend wurden die Fahrzeuge von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen der Autobahn gestellt und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Für die Feuerwehr war der Einsatz um 17.25 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

