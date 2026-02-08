Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Auffahrunfall auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Samstag kam es gegen 16.20 Uhr auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal zu einem Auffahrunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren. Von den 5 Insassen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm ausgelaufenen Betriebsmittel mit Bindemitteln auf. Anschließend wurden die Fahrzeuge von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen der Autobahn gestellt und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Für die Feuerwehr war der Einsatz um 17.25 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell