Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Einsätze auf der Hauptstraße

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 9:13 Uhr zu einem Ladenlokal an der Hauptstraße alarmiert. Bei der Eröffnung des Ladenlokals bemerkte man Rauch und Brandgeruch in den Räumlichkeiten. Seitens der Feuerwehr konnte der Geruch bestätigt werden. Die Einsatzkräfte bereiteten sich auf eine Brandbekämpfung vor und kontrollierten das Gebäude umfangreich. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz, um das Gebäude von oben zu begutachten. Als Ursache konnte ein Kleinbrand in einem Müllbehälter im Hinterhof festgestellt werden. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war jedoch nicht mehr erforderlich.

Der Einsatz endete nach einer Stunde. Vor Ort waren 15 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen.

Am Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr erneut zur Hauptstraße aus. Gegen 13:20 Uhr sollte es zu einem Wasserschaden in einer Tiefgarage eines Geschäftshauses gekommen sein. Vor Ort fanden die Eisatzkräfte einen Defekt an der Sprinkleranlage vor. Ein weiterer Austritt von Wasser konnte durch das Abschiebern der versorgenden Leitung verhindert werden.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr nach 20 Minuten. Vor Ort waren acht ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit drei Fahrzeugen.

