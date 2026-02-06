PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Einsätze auf der Hauptstraße

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 9:13 Uhr zu einem Ladenlokal an der Hauptstraße alarmiert. Bei der Eröffnung des Ladenlokals bemerkte man Rauch und Brandgeruch in den Räumlichkeiten. Seitens der Feuerwehr konnte der Geruch bestätigt werden. Die Einsatzkräfte bereiteten sich auf eine Brandbekämpfung vor und kontrollierten das Gebäude umfangreich. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz, um das Gebäude von oben zu begutachten. Als Ursache konnte ein Kleinbrand in einem Müllbehälter im Hinterhof festgestellt werden. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war jedoch nicht mehr erforderlich.

Der Einsatz endete nach einer Stunde. Vor Ort waren 15 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen.

Am Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr erneut zur Hauptstraße aus. Gegen 13:20 Uhr sollte es zu einem Wasserschaden in einer Tiefgarage eines Geschäftshauses gekommen sein. Vor Ort fanden die Eisatzkräfte einen Defekt an der Sprinkleranlage vor. Ein weiterer Austritt von Wasser konnte durch das Abschiebern der versorgenden Leitung verhindert werden.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr nach 20 Minuten. Vor Ort waren acht ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit drei Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 20:47

    FW-EN: Gemeldete Rauchentwicklung in Niedersprockhövel

    Sprockhövel (ots) - Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 19:41 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung im Bereich der Hombergstraße alarmiert. Eine Anwohnerin an der Wuppertaler Straße vernahm diese Sichtung am Abend in der Nachbarschaft und setzte den Notruf ab. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und 21 ehrenamtlichen Einsatzkräften an. Gemeinsam mit der ebenfalls anwesenden Polizei wurde das ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:58

    FW-EN: Feuerwehr öffnet Tür

    Sprockhövel (ots) - Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 23.00 Uhr zum Flockenhaus gerufen. Dort war eine Patientin gestürzt und konnte nicht mehr eigenständig die Wohnungstür öffnen. Dies übernahmen dann die Einsatzkräfte der Feuerwehr. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde die Patientin nach einer Erstversorgung zum Rettungswagen transportiert, mit dem sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren