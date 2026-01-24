Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Erfolgreicher Einsatz im Fußballfanreiseverkehr in Hamburg, kräfteeffizient, kooperativ und sicher

Hamburg (ots)

Die Bundespolizeidirektion Hannover hat am gestrigen Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga, unter operativer Verantwortlichkeit der Bundespolizeiinspektion Hamburg, die Sicherheit im Fußballfanreiseverkehr gewährleistet. Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei verstärkte Bundespolizei in Hamburg war mit über 200 Einsatzkräften im Einsatz.

Durch die enge und verlässliche Abstimmung mit den Sicherheitspartnern in Hamburg und durch das friedliche Mitwirken der Fans war es der Bundespolizei möglich, mit einem angepassten und gleichzeitig hocheffizienten Kräfteansatz die Sicherheit im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich sicherzustellen.

Die besondere Herausforderung bei diesem Stadtderby bestand für die Einsatzkräfte darin, ein Aufeinandertreffen beziehungsweise eine Vermischung der Fangruppierungen, insbesondere bei der bahnseitigen An- und Abreise, zu verhindern.

Es befanden sich im Millerntor-Stadion rund 30.000 Zuschauer. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wurde durch ca. 2000 Fans beider Vereine genutzt und verlief in der An- und Rückreise nahezu störungsfrei. Durch gezielte polizeiliche Maßnahmen sowie Absperrkonzepte konnten insbesondere am S-Bahnhaltepunkt Stellingen mögliche Gefahren minimiert werden.

Polizeiliches Ziel war es, die Sicherheit aller Bahnreisenden effizient und risikoarm zu gewährleisten. Der Einsatz demonstriert eindrucksvoll, wie moderne Einsatzführung, klare Kommunikation und starke Kooperation zu einem reibungslosen Verlauf beitragen. Die Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften der Polizei Hamburg sowie den Sicherheitskräften der DB AG verlief auch bei diesem Einsatz erneut sehr professionell und konstruktiv.

"Mit dem Einsatzverlauf sind wir sehr zufrieden - unser neues Einsatzkonzept ist aufgegangen. Obwohl insgesamt weniger Einsatzkräfte eingesetzt wurden, konnte durch eine enge Kooperation und eine unmittelbare Kommunikation mit den Vereinen und den Fanorganisationen ein friedliches Fußballfest gewährleistet werden - so wünschen wir es uns immer in der Zukunft", so der Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover Michael Schuol.

Die Erfahrungen des Einsatzes fließen in zukünftige Vorbereitungen ein, um bei ähnlichen Anlässen polizeiliche Ressourcen bestmöglich zu bündeln sowie die Synergieeffekte der Sicherheitskooperation in Hamburg effektiv einzusetzen.

Bundespolizeiliche Maßnahmen und Feststellungen:

- Durchsuchungen von Personen: 6 - Identitätsfeststellungen: 21 - Platzverweise: 1 - Fahndungstreffer: 1 - Gefährderansprachen: 3 - Körperverletzungsdelikte: 3

