BPOLD-H: Erneuter Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei an gewaltbelasteten Bahnhöfen

Hannover/ Hamburg/ Bremen (ots)

Die Bundespolizeidirektion Hannover verstärkt vom 9. bis 11. Januar 2026 ihre Präsenz an den Hauptbahnhöfen in Hamburg, Bremen und Hannover. Der Einsatz ist Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes der Bundespolizei, der sich gezielt gegen Gewaltdelikte an Bahnhöfen richtet.

Die Einsatzmaßnahmen der Bundespolizeidirektion Hannover finden in den Nächten von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 03:00 Uhr, sowie von Samstag auf Sonntag, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 03:00 Uhr, an den drei Hauptbahnhöfen statt.

