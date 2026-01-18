POL-PDNW: Kindenheim - Verkehrsunfall durch Minderjährigen mit drei verletzten Personen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Kindenheim - Verkehrsunfall durch Minderjährigen mit drei verletzten Personen

Polizeiinspektion Grünstadt

In der Nacht von Samstag, den 17.01.2026, auf Sonntag, den 18.01.2026, ist es auf der L450, zwischen Kindenheim und Biedesheim, zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Verkehrsteilnehmern gekommen. Gegen 02:45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinen beiden Fahrzeuginsassen die Strecke in Fahrtrichtung Biedesheim. An einer dortigen Rechtskurve, ca. 2km vor dem Ortseingang, geriet der PKW des minderjährigen Fahrzeugführers, vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit zunächst auf die Gegenfahrbahn. Es gelang dem Fahrzeugführer nicht seinen PKW wieder unter Kontrolle zu bringen, sodass er anschließend frontal mit einem Erdhügel am rechten Fahrbahnrand kollidierte. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam etwa 120 Meter auf dem Dach liegend im Feld zum Stillstand. Glücklicherweise erlitten die Fahrzeuginsassen nur leichte Verletzungen. Die Gesamtschadenshöhe bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. Der PKW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss abgeschleppt werden. Da bei dem Minderjährigen in seiner Ausatemluft Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser erreichte ein Ergebnis von 0,14 Promille, was die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte.

