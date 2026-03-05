PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 05.03.2026: Verkehrskontrollen rund um die Autobahn in Peine

Peine (ots)

Die Autobahn 2 ist eine der Hauptverbindungen in Ost-West Richtung. Reisende, Berufspendler und Schwerlastverkehr nutzen diese Route täglich. Die Strecke verläuft quer durch den Landkreis Peine, damit durch den Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Peine und hat somit zwangsläufig auch verschiedentlichste Einflüsse auf den hiesigen Bereich. Am Nachmittag des 04.03.2026 hat die Polizei Peine, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei aus Braunschweig Kontrollen des Autobahnverkehrs durchgeführt. Dazu wurden zum einen Fahrzeuge auf der A2 herausgesucht und zur Kontrollstelle an der Abfahrt "Schwarzer Weg" gelotst, zum anderen abfahrende Verkehrsteilnehmende kontrolliert. Insgesamt wurden rund 50 LKW, PKW und Motorräder in Augenschein genommen. Erfreulicherweise waren die meisten Fahrzeuge regelkonform unterwegs. Lediglich zwei Versicherungsverstöße und eine Ordnungswidrigkeit waren zu ahnden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

