Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.03.2026

Schöppenstedt, Schladen (ots)

Coffee with a Cop

Schöppenstedt, Markt 3, 06.03.2026 von 09:30 bis 12:30 Uhr

Schladen, Hermann-Müller-Straße 1-2, 06.03.2026 von 09:30 bis 12:30 Uhr

Einladung zu "Coffe with a Cop". Interessierte haben die Möglichkeit bei einer Tasse Kaffee mit den Polizeibeamtinnen und -beamten in Schöppenstedt und in Schladen ins Gespräch zu kommen. Im Mittelpunkt steht der offene Austausch und das gegenseitige Zuhören. Die Beamtinnen und Beamten sind offen für Themen und Anliegen jeglicher Art. Kommen Sie vorbei und sprechen Sie uns an - wir freuen uns auf zahlreiche interessante Gespräche auf Augenhöhe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

