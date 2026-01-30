Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (29.01.2026), zwischen 17 und 18 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Jakob-Binder-Straße (Höhe Einmündung Denisstraße) abgestellten, grauen Citroen Picasso. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

