Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebstahl im Supermarkt führt zu Handgemenge

Dingelstädt (ots)

Am Samstagvormittag kam es in einem Supermarkt in Dingelstädt zu einem räuberischen Ladendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entnahm Waren aus den Regalen, verstaute diese im mitgeführten Rucksack und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen.

Als eine Mitarbeiterin den Täter auf Parkplatz ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Dabei kam es mit zwei weiteren unbekannten Zeugen zum Handgemenge. Anschließend konnte der Täter flüchten. Die Polizei leitete folgend ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter dem Aktenzeichen 0065015/2026 entgegen. (SG)

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