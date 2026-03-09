Feuerwehr Minden

FW Minden: Nächtlicher Einsatz der Feuerwehr Minden in einem Großhandel

Minden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehr Minden zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in das südliche Stadtgebiet alarmiert. Während der Erkundung kam es zu weiteren Auslösungen verschiedener Meldergruppen im Objekt. Parallel dazu wurde durch die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung festgestellt. Sofort wurden weitere Einheiten der Feuerwehr Minden zu diesem Einsatz alarmiert. Bei der weiteren Erkundung vor Ort konnte ein Defekt an einem Kühlsystem festgestellt werden. In Folge dessen kam es zum Austritt von Kühlflüssigkeit, welche nach Autritt Dämpfe entwickelte. Diese Dämpfe wurden zu Beginn des Einsatzes zunächst als Brandrauch wahrgenommen. Durch die Einsatzkräfte konnte die Leckage provisorisch verschlossen werden. Der Betroffene Bereich des Objektes wurde danach belüftet.

Neben der Berufsfeuerwehr waren die Einheiten Bölhorst-Häverstädt, Dützen, Haddenhausen sowie das Tanklöschfahrzueg Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Minden und der Rettungsdienst der Stadt Minden am Einsatz beteiligt.

