Feuerwehr Minden

FW Minden: Gemeldeter Wohnhausbrand im Mindener Stadtteil Leteln

Minden (ots)

Zu einem gemeldeten Wohnhausbrand wurde heute die Feuerwehr Minden in die Lahder Straße im Stadtteil Leteln alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte der Berufsfeuerwehr stellten eine Verrauchung im Treppenraum des zweigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses fest und evakuierten umgehend zwei Personen aus dem Brandobjekt. Laut der Betroffenen sollte es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss brennen. Ob sich dort noch Personen aufhielten, war zunächst unklar. Ein Atemschutztrupp drang gewaltsam in die Brandwohnung ein, durchsuchte diese, leitete erste Löschmaßnahmen ein und schaffte eine Ablüftöffnung für die maschinelle Entrauchung. Es konnten glücklicherweise keine Personen aufgefunden werden. Eine Katze fiel allerdings dem Brandgeschehen zum Opfer. Ein weiterer Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr unterstützte bei den eingeleiteten Maßnahmen und kontrollierte eine angrenzende Wohnung, sowie das Dachgeschoss. Nach Beendigung der Tätigkeiten wurde die Brandwohnung an die Polizei übergeben und die Bewohner des Erdgeschosses konnten wieder in ihre Wohnung zurück. Im Einsatz war der Löschzug der Berufsfeuerwehr, die ehrenamtlichen Einheiten Stadtmitte, Leteln und Aminghausen/Päpinghausen, die Sondergruppe Information und Kommunikation, der Rettungsdienst, sowie die Polizei.

