Feuerwehr Minden

FW Minden: Feuer in Fachwerkhaus rechtzeitig entdeckt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde am frühen Abend zu einem Brand in einem Gebäude in den Ortsteil Haddenhausen gerufen. In der Straße Luttern war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Zwischendecke in einem Fachwerkhaus gekommen. Bewohner des Hauses hatten zunächst versucht den Brand einzudämmen. Die Löschmaßnahmen führten dann die alalrmierten Einsatzkäfte fort. Die Zwischendecke musste dafür durch mehrere Trupps geöffnet werden und Brandgut abgelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zu Schadenhöhe und Ursache können keine Angaben gemacht werden. Eingesetzt wurden die Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten Haddenhausen, Dützen und Bölhorst/Häverstädt ergänzt durch die Sondergruppe Einsatzleitwagen und dem Rettungsdienst aus Porta Westfalica.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell