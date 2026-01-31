Feuerwehr Minden

FW Minden: Verkehrsunfall und erhöhtes Rettungsdienstaufkommen im Mindener Stadtgebiet

Einsatzaufkommen am Abend

Am Abend wure die Feuerwehr Minden zu einem Verkehrsunfall in die Straße Sieben Bauern alarmiert. Gegen 19.00Uhr war ein PKW von der Straße abgekommen und über einen Acker gefahren bevor er frontal gegen eine Baum prallte. Dabei wurden die drei Insassen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Entgegen der ersten Meldung wurde niemand im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr unterstützte vor Ort den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten, sicherte die Einsatzstelle und leuchtete diese aus. Eingesetzt wurden der Rüstzug der Berufsfeuerwehr, die Einheit Hahlen der freiwilligen Feuerwehr und der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen aus Minden und Porta Wetfalica sowie zwei Notarzteinsatzfahrzeuge aus Minden. Parallel zu diesem Einsatz wurde die Einheit Statdmitte zu einer Türnotöffnung alarmiert. Aufgrund eines erhöhten Einsatzaufkommens des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Minden rückten Kräfte der Berufsfeuerwehr ein um zwei weitere Rettungswagen zu besetzen, die in der Folge weitere Einsätze übernahmen. Die Einheit Stadtmitte sicherte in der Zeit den Grundschutz. Gegen 21.00Uhr beruhigte sich das Einsatzgeschehen wieder, so dass die Maßnahmen aufgehoben werden konnten.

