FW Minden: 986 Einsätze im Jahr 2025 - Feuerwehr Minden zieht Bilanz Jahresdienstversammlung am 20. Februar 2026 im Besselgymnasium

Minden (ots)

Mit insgesamt 986 Einsätzen im Jahr 2025 blickt die Feuerwehr Minden auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Im Rahmen der Jahresdienstversammlung in der Aula des Besselgymnasiums zog die Wehrführung am Freitagabend vor zahlreichen Mitgliedern sowie Gästen aus Politik und Verwaltung Bilanz.

Leiter der Feuerwehr Tim Upheber begrüßte die Anwesenden und eröffnete offiziell die Versammlung. Besonders hieß er Bürgermeister Peter Kock willkommen, der erstmals an einer Jahresdienstversammlung der Feuerwehr Minden teilnahm. Ebenfalls begrüßt wurden der Beigeordnete für Städtebau und Feuerschutz Lars Bursian, der Vorsitzende des BüSiFeu Ausschusses Klaus von der Ahe, der Kreisbrandmeister des Kreises Minden-Lübbecke Thomas Podschadly sowie Vertreter der benachbarten Feuerwehren aus Petershagen, Porta Westfalica und Hille. Ein besonderer Gruß galt den Gästen der Partnerfeuerwehr aus Tangermünde. Ein herzlicher Dank für die musikalische Unterstützung ging an das gemeinsame Orchester der beiden Musikzüge der Feuerwehr.

In seiner Ansprache würdigte Tim Upheber insbesondere den einsatzintensiven Jahresbeginn und dankte den Einsatzkräften für ihr außerordentliches Engagement. Gleich mehrere langwierige Ereignisse beschäftigten hierbei die Feuerwehr:

- Ein Feuer in einer Tiefgarage in den Bärenkämpen - parallel ein VU mit eingeklemmter Person, - Wohnhausbrand mit leider einem Brandtoten auf der Bölhorst, - Warnung vor extremer Glätte mit mehrtägiger Rettungsdienstverstärkung - Großbrand im Stadtteil Königstor

"Die Einsätze waren aus personeller, technischer sowie teilweise psychischer Sicht eine Belastungsprobe ihresgleichen, sowohl jeder Einzelne als auch in Ihrer Gesamtheit. Alle Einsätze aufwachsend vom Alltagsgeschäft bis zum Großbrand zeigten, dass viele organisatorische und materielle Themen aus unserem Brandschutzbedarfsplan genau richtig gesetzt sind", so Upheber. "Die Materialschlacht vom 25. Januar hat eindrucksvoll gezeigt, dass unserer materielle Vorhaltung Ziel gerichtet und angemessen ist." So hätten sich bspw. das Hygienekonzept bewährt und der eingeschlagene Weg dieses Konzept Fortzuführen und vor allem auch auszubauen als richtig erwiesen. Die Auslieferung eines neuen Gerätewagens Hygiene steht bereits für 2027 in Aussicht. Auch der Weg Sondergruppen aufzustellen und unsere Sonderaufgaben einmal neu zu betrachten hat sich insbesondere beim Wohnhausbrand auf der Bölhorst eindrucksvoll als richtig erwiesen.

Zuletzt machte Upheber noch einmal deutlich: "Auch im Allgemeinen funktioniert unser System nur mit Euch - jedes Fahrzeug, egal ob Standard oder Sonderfahrzeug, ist nichts Wert ohne geübte Einsatzkräfte die es bedienen!"

Bürgermeister Peter Kock, für den es die Jahresdienstversammlung im neu übernommen Amt war, nahm diesen Faden in seiner Rede auf: "Ich möchte noch einmal ganz deutlich sagen: die Freiwillige Feuerwehr ist unabdingbarer Bestandteil der Gefahrenabwehr innerhalb der Stadt Minden. Ohne dieses Ehrenamt ist die Sicherheit der Bevölkerung nicht sicher zu stellen. Das Engagement von Menschen in der Stadt und für unsere Stadt ist ein echter Pluspunkt für Minden." Peter Kock hatte sich am 25.01.26 persönlich ein Bild des Großbrands einer Lagerhalle an der Schumannstraße gemacht und lobte noch einmal die gute Zusammenarbeit mit den umliegenden Feuerwehren und Hilfsorganisationen wie dem THW und dem DRK Minden.

Weiter ging er auf die laufende Mitglieder-Kampagne "Finde Dein Feuer" ein, die Ende Mai 2025 gestartet ist und bereits erste gute Erfolge zu verzeichnen hat - über 40 neue Interessensanfragen sind eingegangen. Nach dem Brand an der Schumannstraße gab es am Folgetag gleich vier Bewerbungen. Was hinter der Kampagne steckt: "jeder Mensch trägt etwas in sich, das ihn antreibt. Jeder hat ein Feuer, man muss es nur entdecken."

Und der Bürgermeister kam noch mit einer weiteren guten Nachricht im Gepäck: der Rat der Stadt Minden hat am 12. Februar auf Antrag mehrerer Fraktionen einstimmig beschlossen, dass der Neubau des Feuerwehrhauses Nord in Kutenhausen als Baumaßnahme auf einen "frühestmöglichen Zeitpunkt" vorgezogen wird. Auch wurde versichert, dass das Projekt Feuerwehrhauses Süd, wo es aktuell Bemühungen gibt, ein Grundstück zu erwerben, weiterverfolgt wird.

Einsatzzahlen und besondere Ereignisse

Im Anschluss stellte Dr. Sven Solyntjes, Abteilungsleiter Gefahrenabwehr stellv. Leiter der Feuerwehr, die Einsatzzahlen des Jahres 2025 vor. Der Rettungsdienst Minden wurden wieder zu 17.941 Einsätzen absolviert. Hierunter fallen sowohl Fahrten der vier Mindener Rettungswagen, aber auch der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes der Stadt Minden. Diese Zahl entspricht dem gewohnt hohen Niveau und dem Trend der letzten Jahre. Im Bereich Brandschutz und Technische Hilfe rückte die Feuerwehr Minden insgesamt zu 986 Einsätzen aus. Diese gliederten sich in: - 558 Brandeinsätze - 333 technische Hilfeleistungen - 95 Brandsicherheitswachen

Geleistet wurden diese in Zusammenarbeit des Löschzuges der Berufsfeuerwehr mit den insgesamt elf Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 345 Frauen (43) und Männern (302) im aktiven Feuerwehrdienst. In Vorbereitung auf diesen Dienst wurden 2025 wieder neben den regelmäßigen Übungsdiensten der Einheiten zahlreiche Stunden in der stadtinternen, aber auch kreis- oder landesweiten Ausbildung absolviert. Hier fielen u.a. etwa 5000 Stunden in der Grundausbildung sowie 2000 Stunden in der Führungskräfteausbildung am Institut der Feuerwehr an.

Neben der statistischen Auswertung ging Dr. Solyntjes auch auf besondere und herausfordernde Einsätze des vergangenen Jahres ein, die das ganze Portfolio der Gefahrenabwehr in Minden zeigten. Beispielsweise seien hier ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus, bei dem zunächst von einer hohen Anzahl verletzter ausgegangen wurde, ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bärenkämpen bei dem sieben Menschen über die Drehleiter gerettet werden mussten, mehrere Gefahrstoffeinsätze z.B. ein vermeintlicher Chlorgasaustritt am Klinikum, ein Wohnhausbrand mit einem Brandtoten in Dankersen, Unwetterereignisse oder die Brände der Containeranlage der Primusschule sowie in Bereichen der Stadtbibliothek, welche für lange Ausfallzeiten der Einrichtungen sorgten. Zuletzt durfte auch ein schneller Rückblick auf die zwei Bevölkerungsschutzübungen zum Thema Hochwasserschutz und Notfallinfopunkte im März bzw. November 2025 fehlen.

Investitionen stärken Leistungsfähigkeit

Über wichtige Beschaffungen und Investitionen berichtete Martin Ruhe, Abteilungsleiter Service/Technische Dienste und stellv. Leiter der Feuerwehr. So wurde auch im Jahr 2026 konsequent die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes 2023 weiterverfolgt und unter anderem 500 neue Garnituren Einsatzkleidung für die technische Hilfeleistung sowie für die Vegetationsbrandbekämpfung inklusive entsprechender Schutzhandschuhe beschafft. Darüber hinaus konnten deutliche Fortschritte in der Fahrzeugtechnik und bei der technischen Ausstattung verzeichnet werden. Diese Maßnahmen tragen wesentlich dazu bei, die Einsatzfähigkeit und Sicherheit der Einsatzkräfte weiter zu verbessern. Die Freiwillige Feuerwehr wurde und wird weiterhin fahrzeugtechnisch auf einen hochmodernen Stand gehoben so Martin Ruhe. "Wir haben auch im Bevölkerungsschutz als Stadt und Feuerwehr auch schon eine ganze Reihe von Anschaffungen getätigt, für den Hochwasserschutz, für eine autarke Stromversorgung bei der Feuerwehr und im Rathaus, in mobile Tankstationen, für Sirenen und für die Ausstattung von Notfall-Infopunkten." Dabei steht auch immer die doppelte Nutzung des Materials für die alltägliche Gefahrenabwehr als auch die hoffentlich sehr seltenen Ereignisse im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz im Fokus.

Auch in Sachen Räumlichkeiten gibt es bald "Entlastung" für die Feuerwehr-Verwaltung, die dann in das benachbarte und von der Stadt 2025 gekaufte Gebäude (ehemaliges Frauenhaus) einziehen kann. Im Haus Marienstraße 71 sollen Büros der Sachgebiete untergebracht werden, um im Anschluss eine in die Jahre gekommene große Containeranlage auf dem Gelände der Feuer- und Rettungswache abzulösen. Klar bleibt aber, die Feuer- und Rettungswache ist zu eng. Der Standort Stadtmitte für eine solche große Einheit zu klein und mehrere Standorte der Freiwilligen Feuerwehr benötigen eine Erweiterung oder Sanierung. Neben den von Bürgermeister Peter Kock erwähnten Standorten im Norden und Süden arbeiten die Abteilung Service/Technische Dienste zusammen mit der Gebäudewirtschaft daher auch an Lösungen für die Standorte der Rettungswache Süd in der Nähe des Klinikums, in Stemmer, Leteln, Haddenhausen und eben der Feuer- und Rettungswache an der Marienstraße.

Nachwuchsarbeit bleibt stark

Es folgten die Berichte der Kinder- und Jugendfeuerwehr, die erneut die erfolgreiche Nachwuchsarbeit unterstrichen. Hierbei findet neben der Heranführung an feuerwehrtechnische Grundlagen vor allem eine allgemeine Kinder- und Jugendarbeit statt. An erster Stelle steht, die Stärken der Kinder und Jugendlichen in ihrer sozialen und kreativen Entfaltung zu fördern und sie bei der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Individuen zu unterstützen. Erst an zweiter Stelle steht die Nachwuchsgewinnung für die Feuerwehr Minden.

Die Jugendfeuerwehr Minden hat nun acht mit insgesamt 129 Jugendlichen (ein neuer Rekord), die Kinderfeuerwehr drei Gruppen mit derzeit 69 Kindern und 35 engagierten Betreuer*innen. Drei Mitglieder der Jugendfeuerwehr wurden in die aktiven Einsatzabteilungen übernommen - ein sichtbares Zeichen für die nachhaltige Entwicklung innerhalb der Feuerwehr. Weiterhin sind ganze 19 Kinder aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr übergegangen und bleiben vom "Hobby" Feuerwehr begeistert.

Stadtjugendfeuerwehrwart Matthias Schröder-Rückert und die stellv. Kinderfeuerwehrwartin Pia Bretsch bedankten sich sehr herzlich für die große Unterstützung der Jugendarbeit aus den Einheiten heraus und dem großen Engagement der unterschiedlichen Jugendwarte in den Ortsteilen. Schröder-Rückert stellte in seiner Rede fest: "der Großteil der Anwesenden ist im vergangenen Jahr mit der Jugendfeuerwehr in Berührung gekommen. Sei es zur Unterstützung bei den zahlreichen Übungsdiensten, Wettkämpfen, Gruppenaktionen oder der Organisation im Hintergrund." Highlight des vergangen Jahres waren u.a. das Stadtjugendfeuerwehr¬wochen¬ende in der Partnerstadt Tangermünde, die Jahresübung mit dem 20-jährigen Jubiläum der JF Ost 1, dem Sieg der "Feuerfüchse" bei der Kinderfeuerwehr-Olympiade des Kreises Minden-Lübbecke sowie der Kreisausflug aller Kinderfeuerwehren in die Trampolinhalle Mindocino in Minden.

Beförderungen, Ehrungen und besondere Auszeichnungen

Ein Höhepunkt der Versammlung waren die zahlreichen Beförderungen, Ernennungen und Ehrungen. Sechs Kameradinnen und Kameraden wurden neu in die Feuerwehr Minden aufgenommen. Insgesamt wurden - 35 Angehörige des Ehrenamtes - 11 Angehörige des Hauptamtes befördert. Vier Kameradinnen und Kameraden übernahmen neue Funktionen, fünf wurden aus ihren bisherigen Funktionen verabschiedet. Ein Kamerad, Gerd Lorenz aus der Einheit Stemmer, wurde nach langjährigem aktivem Dienst mit großem Applaus in die Ehrenabteilung überstellt.

Zehn Feuerwehrangehörige wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung erhielt der sichtlich überraschte Jürgen Stockmann: Für seine herausragenden Verdienste um die Feuerwehr Minden, u.a. als langjähriger Einheitsführer Haddenhausen, als Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr und zuletzt als Mitinitiator und Triebkraft der Werbekampagne, wurde ihm durch den Kreisbrandmeister Thomas Podschadly das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber des deutschen Feuerwehrverbandes verliehen.

Dank und Ausblick

Zum Abschluss dankte der Leiter der Feuerwehr Tim Upheber allen Kameradinnen und Kameraden sowie deren Familien und Arbeitgebern für ihre Unterstützung. Er betonte, dass das ehrenamtliche Engagement und die Professionalität der Feuerwehr Minden eine tragende Säule der Sicherheit in der Stadt darstellen. Mit der Jahresdienstversammlung unterstreicht die Feuerwehr Minden einmal mehr ihre hohe Einsatzbereitschaft, ihre kontinuierliche Weiterentwicklung und ihre zentrale Bedeutung für die Gefahrenabwehr in der Stadt.

Minden, 23.02.2026

Sven Solyntjes (stellv. Leiter der Feuerwehr) Nikolas Heise (Öffentlichkeitsarbeit)

Beförderungsliste Jahresdienstversammlung 20.02.2026

Neuaufnahme und Übernahme aus anderen FW EH Stadtmitte Winkler, Nik OFM FF Ahaus EH AmiPäp Säcker, Tobias HBM FF Bückeburg Unterstützungsabteilung Röckemann, Sina Unterstützungsabteilung Stühmeier, Tina EH Stadtmitte Sick, Pascal EH Kutenhausen Koszte, Aleyna

Übernahme aus der Jugendfeuerwehr / Beförderung zur/zum Feuerwehrfrau/Feuerwehrmann EH Meißen Galles, Leon Jugendfeuerwehr EH Meißen Galles, Lukas Jugendfeuerwehr EH Haddenhausen Strunz, Lenny Jugendfeuerwehr Unterstützungseinheit Grüttemeier, Nina FMA Unterstützungseinheit Brauns, Janina FMA EH Todtenhausen Rinne, Johannes FMA EH Haddenhausen Stephan, Fabian FMA

Beförderung zum OFM/OFF

EH Stemmer Fleuter, Anneke FF EH Todtenhausen Rempel, David FM EH Meißen Feilbach, Max FM EH Meißen Stark, Jessica FF EH Dützen Stieper, Benjamin FM EH Hahlen Borowitz, Bennet FM EH Haddenhausen Wessel, Luis FM

Beförderung zum HFM/HFF

EH Stadtmitte Lüken, Sven OFM EH Stadtmitte Petana, Dennis OFM

Beförderung zum/zur Feuerwehrmusikmeister/in Musikzug Minden Kresse, Daniela Feuerwehruntermusikmeisterin Musikzug Minden Lange , Simon Hauptfeuerwehrmusiker Musikzug Minden Rasch, Tjark Hauptfeuerwehrmusiker

Beförderung zum UBM

EH Leteln Rook, Philipp OFM EH Leteln Rook, Nicolas OFM EH Bölhorst Stollberg, Leon OFM EH Haddenhausen Genesius, Ben OFM EH Todtenhausen Schmidt, Kai-Hendrik OFM EH Stadtmitte Maaß, Florian OFM

Beförderung zum BM

EH Stemmer Krömer, Lucas UBM EH Hahlen Bretsch, Pia UBM EH AmiPäp Christoffer, Dominik UBM

Beförderung zum OBM

EH Stadtmitte Fieber, Björn BM EH Kutenhausen Goldammer, Felix BM EH Leteln Baumeister, Lukas BM EH AmiPäp Meier, Arndt BM EH Haddenhausen Krumme, Julian BM

Beförderung zum HBM EH Todtenhausen Bichler, Josef OBM EH Haddenhausen Thom, Christoph OBM EH Bölhorst/Häverstädt Meyer, Christian OBM

Beförderung zum BI

EH Todtenhausen Lohr, Michael OBM

Beförderung zum BOI

EH Stadtmitte Kriese, Michael BI Stv. EHF

Liste der Ernennungen und Ehrungen Jahresdienstversammlung 20.02.2026

Versetzung in die Ehrenabteilung

EH Stemmer Lorenz, Gerhard

Entlassungen aus Funktionen

EHF Dützen Zelle, Frederik Geschäftsführer FF Müller, Sören Stellv. KFW Löschhelden Weihe, Moritz Ausbildungsleiter Woköck, Marc Stellv. JW Stadtmitte Pesall, Dana

Ernennungen in neue Funktion

EHF Dützen Noack, Marco stellv. EHF Stemmer Eikmeier, Philipp stellv. EHF Stemmer Schäfer, Jan Philipp Stellv. JW Stadtmitte Steiniger, Björn

Ehrungen

Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber (25 Jahre) EH Bölhorst/Häverstädt Bruns, Karsten EH Stemmer Kriese-Beckert, Bianca EH Todtenhausen Bichler, Josef

Ehrennadel für 40 Jahre des VdF

EH Hahlen Rohlfing, Thomas BOI EH Stadtmitte Ruhe, Ulf StBi Ehrennadel für 50 Jahre des VdF EH Meißen Herwig, Peter BI EH Kutenhausen Wehking, Cord EH Hahlen Heino Nordmeyer Leider der Feuerwehr AD Ehrennadel für 60 Jahre des VdF EH AmiPäp Dürnberg, Bernd OFM EH Hahlen Steffen, Wilhelm OFM

Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber EH Haddenhausen Stockmann, Jürgen StBi

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell