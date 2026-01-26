Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Elfjähriger auf Roller verletzt: Polizei bittet Autofahrer, sich zu melden

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Langen Straße ist ein Elfjähriger aus Krefeld leicht verletzt worden. Der Junge war am Freitag (23. Januar 2026) gegen 7:45 Uhr mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Langen Straße gefahren. Als er die Traarer Straße überqueren wollte, stieß er mit einem Pkw zusammen, dessen Fahrer von der Langen Straße rechts in die Traarer Straße einbiegen wollte. Der Elfjährige kam dabei zu Fall. Nachdem der Autofahrer sich nach dem Befinden des Jungen erkundigt und er keine Antwort bekommen hatte, hatte er seine Fahrt fortgesetzt.

Einige Zeugen konnten bereits befragt werden. Zur vollständigen Klärung des Unfalls bittet die Polizei weitere Zeugen und den Fahrer, sich zu melden. Er war zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatte graue oder braune Haare und einen kurzen Bart um den Mund. Er hatte alleine in einem weißen oder grauen Pkw gesessen.

