Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei führt Schwerpunktkontrollen auf dem Schulweg durch

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (22. Januar 2026) hat die Polizei Krefeld verstärkt Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer kontrolliert - Schwerpunkte waren Schulwege. In der Zeit von 7 bis 14 Uhr kontrollierten die Beamten beispielsweise auf Schulwegen am Süd- sowie Westwall; ebenso gab es Kontrollen am Gießerpfad sowie an der Forstwaldstraße. Auf den Schulwegen gab es 20 Verstöße - unter anderem wegen verkehrswidrigem Parken. Darüber hinaus haben die Beamten Kontrollen in der Nähe des Hauptbahnhofs, am Nauenweg sowie auf der Tönisberger Straße durchgeführt. Hier gab es fast 70 Verstöße: Autofahrer haben unter anderem das Stopp-Zeichen missachtet - aber auch Fußgänger gingen zum Beispiel über eine rote Ampel. Insgesamt stellten die Beamten damit fast 90 Verstöße fest. Die Polizei Krefeld wird auch in Zukunft Schwerpunktkontrollen in diesen Bereichen durchführen. Unsere Experten der Verkehrsprävention geben regelmäßig Hinweise; zum Beispiel zum Thema "Sicherer Schulweg." https://krefeld.polizei.nrw/artikel/polizei-in-der-schule (32)

