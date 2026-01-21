Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei stellt Drogen im Wert von einer Viertelmillion Euro sicher - zwei Männer in U-Haft | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

So sehen 250.000 Euro aus: Das ist in etwa der Straßenverkaufswert der Drogen, welche die Krefelder Polizei am Dienstag (20. Januar 2026) beschlagnahmt hat. Dem vorausgegangen waren Observationen von Zivilbeamten und Erkenntnisse der Ermittlungsgruppe Herkules, die bei der Kriminalpolizei für die Bekämpfung der offenen Drogenszene zuständig ist. Insgesamt konnten die Beamten mehrere Kilogramm Kokain, Heroin sowie Marihuana aus dem Verkehr ziehen. Zwei Männer im Alter von 24 und 32 Jahren wurden festgenommen, einer davon, als er gerade zu Fuß mit dem Marihuana in einem Reisekoffer unterwegs war. Beide Zugriffe erfolgten im Umkreis des Stephanplatzes in der Innenstadt. In einem in der Umgebung abgestellten Pkw fanden die Beamten das Heroin und das Kokain.

Die Tatverdächtigen wurden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Gegen einen weiteren Verdächtigen (37) wird ebenfalls in diesem Zusammenhang ermittelt. Vorgeworfen wird ihnen bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

