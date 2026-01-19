Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei fasst Flüchtige nach Unfall

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag (18. Januar 2026) ist ein 22-Jähriger mit seinem Pkw gegen eine Wand gefahren - danach hat er zusammen mit seinem Beifahrer, ebenfalls 22 Jahre alt, die Flucht ergriffen.

Gegen 3:40 Uhr war das Auto an der Kreuzung von Langer Straße und "Am Röttgen" von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Betonwand einer Unterführung geprallt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die beiden Männer das stark beschädigte Fahrzeug verließen und davonliefen. Die hinzugerufene Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte die beiden Krefelder ausfindig machen. Der Alkoholvortest beim Fahrer war positiv, weshalb die Beamten ihn zur Blutprobe mit auf die Wache nahmen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, sein Auto sichergestellt.

(28)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell