POL-KR: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Krefeld (ots)
Bei einem Verkehrsunfall auf der Hafelsstraße ist am Freitag (16. Januar 2026) eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Die 78-Jährige aus Krefeld war gegen 12:50 Uhr vom Radweg auf die Fahrbahn gewechselt und dort mit dem Pkw einer 57-jährigen Krefelderin kollidiert.
Für die Schwerverletzte kann Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeitweise war die Hafelsstraße nur in Richtung Kölner Straße befahrbar. Ein spezielles Unfallaufnahme-Team aus Düsseldorf hatte vor Ort die Spuren gesichert.
(27)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell