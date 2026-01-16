Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hafelsstraße ist am Freitag (16. Januar 2026) eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Die 78-Jährige aus Krefeld war gegen 12:50 Uhr vom Radweg auf die Fahrbahn gewechselt und dort mit dem Pkw einer 57-jährigen Krefelderin kollidiert.

Für die Schwerverletzte kann Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeitweise war die Hafelsstraße nur in Richtung Kölner Straße befahrbar. Ein spezielles Unfallaufnahme-Team aus Düsseldorf hatte vor Ort die Spuren gesichert.

(27)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell