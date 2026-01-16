PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hafelsstraße ist am Freitag (16. Januar 2026) eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Die 78-Jährige aus Krefeld war gegen 12:50 Uhr vom Radweg auf die Fahrbahn gewechselt und dort mit dem Pkw einer 57-jährigen Krefelderin kollidiert.

Für die Schwerverletzte kann Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeitweise war die Hafelsstraße nur in Richtung Kölner Straße befahrbar. Ein spezielles Unfallaufnahme-Team aus Düsseldorf hatte vor Ort die Spuren gesichert.

(27)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 14:54

    POL-KR: Sondereinsatz der Direktion Verkehr im Krefelder Stadtgebiet

    Krefeld (ots) - Am Donnerstag (15. Januar 2026) führte die Direktion Verkehr der Polizei Krefeld von 7:30 bis 13:30 Uhr einen Sondereinsatz im Krefelder Stadtgebiet durch. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften der Bereitschaftspolizei in Duisburg. Ziel des Einsatzes war es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und das Gefahrenbewusstsein der ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:23

    POL-KR: 33-Jähriger stiehlt Jacke und leistet Widerstand - Festnahme

    Krefeld (ots) - In den frühen Morgenstunden (16. Januar 2026, 2 Uhr) entwendete ein Mann die Jacke einer 48-jährigen Frau, die im Hauptbahnhof arbeitet. Die Krefelderin informierte umgehend die Polizei, als sie den Diebstahl bemerkte. Kurz darauf konnten die Beamten den 33-Jährigen noch im Bahnhof antreffen und ansprechen. Der Tatverdächtige verweigerte zunächst die Herausgabe des Diebesguts, leistete Widerstand und ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:21

    POL-KR: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Gladbacher Straße - Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Am Donnerstag (15. Januar 2026) fuhr ein 55-jähriger Krefelder gegen 13:10 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf die Gladbacher Straße in Höhe der Hückelsmaystraße ein. Er kollidierte frontal mit einem Pkw, der auf der Gladbacher Straße gerade an einer Ampel stand. Durch den Aufprall wurde dieser gegen das hinter ihm haltende Auto geschoben. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren