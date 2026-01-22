Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte entwenden kompletten Sattelauflieger

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (21. Januar 2026) haben unbekannte Täter auf dem Promenadenweg einen Sattelauflieger einer Sattelzugmaschine inklusive Inhalt gestohlen.

Ein Fahrer hatte gegen 5:00 Uhr das Fehlen des LKW-Aufliegers bemerkt. Eine Mitarbeiterin der Speditionsfirma alarmierte die Polizei. In dem Auflieger befanden sich über 30 Paletten mit Elektronik-Equipment für Videospiele; unter anderem "Racing-Lenkräder" und Pedale. Der Gesamt-Warenwert wird auf mindestens 1,5 Millionen Euro geschätzt. Die Ware sollte ursprünglich am gleichen Tag in die Niederlande gebracht werden. Entsprechende Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats laufen; ebenso die Fahndung nach den Tätern. Diese erwartet ein Strafverfahren unter anderem wegen besonders schwerem Diebstahl. (31)

