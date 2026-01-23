Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannter stiehlt Portemonnaie aus Rollator - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstagabend (22. Januar 2026) gegen 18:15 Uhr stellte eine 85-jährige Krefelderin ihren Rollator vor ihrer Haustür auf der Lindenstraße ab, um die Tür aufzuschließen. Plötzlich tauchte ein unbekannter Mann auf und schob den Rollator ein Stück von der Seniorin weg. Er griff nach ihrer Geldbörse, die sich im Rollator befand, und nahm 150 Euro heraus, die sie zuvor von einem Geldautomaten am Schwanenmarkt abgeholt hatte. Danach warf er das Portemonnaie auf den Boden und flüchtete in Richtung Roßstraße. Die Seniorin beschrieb den Dieb als circa 25 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß und schlank. Er hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und trug keinen Bart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und einer Umhängetasche. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der 02151 - 6340 zu melden. (33)

