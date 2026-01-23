PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Reizgas in der Schule versprüht: Polizei ermittelt

Krefeld (ots)

In der Kaufmannsschule auf dem Neuen Weg ist am Freitagmittag (23. Januar 2026) auf einem Flur ein Reizstoff versprüht worden - zwei Lehrerinnen und acht Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren klagten über Symptome wie Atembeschwerden, Schwindel, Übelkeit oder Kreislaufbeschwerden. Alle wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der 02151 6340 zu melden.

(34)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:18

    POL-KR: Unbekannter stiehlt Portemonnaie aus Rollator - Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Am Donnerstagabend (22. Januar 2026) gegen 18:15 Uhr stellte eine 85-jährige Krefelderin ihren Rollator vor ihrer Haustür auf der Lindenstraße ab, um die Tür aufzuschließen. Plötzlich tauchte ein unbekannter Mann auf und schob den Rollator ein Stück von der Seniorin weg. Er griff nach ihrer Geldbörse, die sich im Rollator befand, und nahm 150 ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:53

    POL-KR: Polizei führt Schwerpunktkontrollen auf dem Schulweg durch

    Krefeld (ots) - Am Donnerstag (22. Januar 2026) hat die Polizei Krefeld verstärkt Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer kontrolliert - Schwerpunkte waren Schulwege. In der Zeit von 7 bis 14 Uhr kontrollierten die Beamten beispielsweise auf Schulwegen am Süd- sowie Westwall; ebenso gab es Kontrollen am Gießerpfad sowie an der Forstwaldstraße. Auf den Schulwegen gab ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:22

    POL-KR: Unbekannte entwenden kompletten Sattelauflieger

    Krefeld (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (21. Januar 2026) haben unbekannte Täter auf dem Promenadenweg einen Sattelauflieger einer Sattelzugmaschine inklusive Inhalt gestohlen. Ein Fahrer hatte gegen 5:00 Uhr das Fehlen des LKW-Aufliegers bemerkt. Eine Mitarbeiterin der Speditionsfirma alarmierte die Polizei. In dem Auflieger befanden sich über 30 Paletten mit Elektronik-Equipment für Videospiele; unter anderem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren