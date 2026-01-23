Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Reizgas in der Schule versprüht: Polizei ermittelt

Krefeld (ots)

In der Kaufmannsschule auf dem Neuen Weg ist am Freitagmittag (23. Januar 2026) auf einem Flur ein Reizstoff versprüht worden - zwei Lehrerinnen und acht Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren klagten über Symptome wie Atembeschwerden, Schwindel, Übelkeit oder Kreislaufbeschwerden. Alle wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der 02151 6340 zu melden.

(34)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell