Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr am Bahnhof Wesel

Wesel (ots)

Am Montag, den 29.09.2025, gegen 23:15 Uhr ereignete sich im Bereich des Weseler Bahnhofs ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr.

Hierbei wurde durch zwei 13- und 14- jährige Jungen aus Wesel zunächst ein Sandsack im Bereich eines Bahnsteigs umher geworfen.

Im Anschluss betraten sie, ungeachtet eines einfahrenden Personenzuges, das Gleisbett und hielten sich dort auf. Einer der beiden Jungen legte sich sogar in das Gleisbett.

Der Bahnverkehr wurde durch die Fahrdienstleitung umgehend eingestellt.

Alle Beteiligten blieben unverletzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich daraufhin: Bahnanlagen sind gefährlich und kein Abenteuerspielplatz!

EG

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell