POL-WES: Dinslaken- Feier endet für einen Gast im Polizeigewahrsam/ Ein Polizeibeamter leicht verletzt

Dinslaken (ots)

Ein 52-jähriger Dinslakener störte als Gast eine Musikveranstaltung in Dinslaken Lohberg. Daher beabsichtigte der eingesetzte Sicherheitsdienst, den Dinslakener der Veranstaltung zu verweisen. Hierbei zeigte dieser sich uneinsichtig und aggressiv, weshalb der Sicherheitsdienst die Polizei verständigte.

Auch gegenüber den eingesetzten Kräften der Polizeiwache Ost änderte der 52-Jährige sein Verhalten nicht und kam einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Der alkoholisierte Dinslakener sperrte sich so stark gegen die Durchsetzung des Platzverweises, dass ein Polizeibeamter ihn zu Boden brachte.

Hierbei verletzte sich der Beamte leicht, verblieb aber dienstfähig. Dem Dinslakener wurde ein Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Er wurde bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

