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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubte Entsorgung von Farbeimern im Straßengraben

Heuthen (ots)

Am Samstagnachmittag wurde entlang der L2045 zwischen Flinsberg und Heuthen mehrere Farbeimer sowie weiteres Unrat im Straßengraben festgestellt.

Im entsorgten Müll konnten Hinweise auf den möglichen Verursacher aufgefunden werden. Gegen den Verursacher wird nun wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt. Die Entsorgung des Mülls wurde veranlasst. (SG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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