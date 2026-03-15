Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unerlaubte Entsorgung von Farbeimern im Straßengraben
Heuthen (ots)
Am Samstagnachmittag wurde entlang der L2045 zwischen Flinsberg und Heuthen mehrere Farbeimer sowie weiteres Unrat im Straßengraben festgestellt.
Im entsorgten Müll konnten Hinweise auf den möglichen Verursacher aufgefunden werden. Gegen den Verursacher wird nun wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt. Die Entsorgung des Mülls wurde veranlasst. (SG)
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