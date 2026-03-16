Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Abstellraum - E-Bike geklaut

Nordhausen (ots)

Wie am Sonntagabend bekannt wurde, kam es in der Töpferstraße in Nordhausen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte Täter drangen hier gewaltsam in der Zeit von Freitag, 7 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, in einen Abstellraum eines Mehrfamilienhauses ein. Anschließend entwendeten die Einbrecher ein E-Bike samt dem dazugehörigen Ladekabel. Nach begangener Tat entfernten sich die Täter unerkannt. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0065645

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