Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug großflächig zerkratzt

Schlotheim (ots)

Einen immensen Sachschaden verursachten bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende an einem Pkw, der auf einer Parkfläche Am Goethehain abgestellt war. Der oder die Unbekannten zerkratzten großflächig den Lack des Autos. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr.

Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 006556

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