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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Büro
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Ein Bürogebäude in der Poststraße geriet zwischen Dienstagabend (17.3.) und Mittwochmorgen (18.3.) ins Visier Krimineller. Die bislang unbekannten Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und suchten im Büro anschließend nach Wertgegenständen. Mit einer Geldkassette als Beute flüchteten sie vom Tatort. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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