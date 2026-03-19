Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Nach versuchtem Diebstahl am Bahnhof/Polizei sucht Fahrradeigentümer

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Nauheim (ots)

Am Bahnhof in Nauheim kam es am 16. Januar 2026 zum versuchten Diebstahl eines Fahrrads, welches zuvor mit einem Schloss gesichert war. Bislang ist jedoch keine Anzeige diesbezüglich erfolgt. Das Herrenrad, Marke Passat, Typ Highway Comfort, in den Farben weiß/silber, konnte noch keinem Besitzer zugeordnet werden.

Die Beamten fragen: Wem gehört das Fahrrad oder wer kann Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06142/6960.

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