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POL-DA: Nauheim: Nach versuchtem Diebstahl am Bahnhof/Polizei sucht Fahrradeigentümer

POL-DA: Nauheim: Nach versuchtem Diebstahl am Bahnhof/Polizei sucht Fahrradeigentümer
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Nauheim (ots)

Am Bahnhof in Nauheim kam es am 16. Januar 2026 zum versuchten Diebstahl eines Fahrrads, welches zuvor mit einem Schloss gesichert war. Bislang ist jedoch keine Anzeige diesbezüglich erfolgt. Das Herrenrad, Marke Passat, Typ Highway Comfort, in den Farben weiß/silber, konnte noch keinem Besitzer zugeordnet werden.

Die Beamten fragen: Wem gehört das Fahrrad oder wer kann Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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