Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Arztpraxis scheitert

Darmstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Einbrecher versuchten in der Nacht zum Donnerstag (19.3.) vergeblich in eine Arztpraxis in der Rheinstraße einzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen Zutritt zum Gebäude und machten sich an der Tür der Praxis zu schaffen. Als ihre Versuche scheiterten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell