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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in der Marienstraße

Dieburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (19.03.) ereignete sich zwischen 14 und 15 Uhr in der Marienstraße in Dieburg eine Verkehrsunfallflucht.

Ersten Ermittlungen zufolge, beschädigte der unbekannte Fahrzeuglenker einen schwarzen Kia, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Kia wurde hierbei an der hinteren linken Seitenwand und Heckschürze beschädigt. Anschließend suchte der Unfallverursacher das Weite. Die Folge ist ein Schaden in Höhe von rund 1000EUR für den Halter des schwarzen Kia.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Verfasser: PK Mühlhahn
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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