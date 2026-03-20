Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Motorroller aus Carport entwendet/Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Unbekannte entwendeten am Donnerstag (19.03.), in der Zeit zwischen 14.30 und 16.00 Uhr, aus einem Carport auf einem Grundstück "Im Lerchengrund" in Auerbach, einen Motorroller (Kleinkraftrad) mit dem Versicherungskennzeichen 538 JAZ.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

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