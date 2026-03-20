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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Autoaufbruch an der Kreisstraße/Zwei Taschen erbeutet

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch (18.03.), in der Zeit zwischen 16.00 und 18.00 Uhr, schlug ein Unbekannter die Scheibe eines VW Golf ein, der auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 159 abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendete er anschließend zwei Taschen samt persönlichen Dokuemnten und Geld.

Das Kriminalkommissariat K 21/22 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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