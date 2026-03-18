POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Zwillbrocker Straße;
Unfallzeit: 16.03.2026, zwischen 07.45 Uhr und 08.30 Uhr;
Einen schwarzen Mercedes Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Montagmorgen stand das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Zwillbrocker Straße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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