Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Eingeschaltete Herdplatte ruft Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei auf den Plan/Brand in Schule endet glimpflich

Grasellenbach (ots)

Wegen einer versehentlich eingeschalteten Herdplatte in einem Raum der Ulfenbachtalschule in der Friedhofstraße rückten am Freitag (20.03.) gegen 11.00 Uhr die Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei aus. Eine Lehrkraft schaltete nach derzeitigem Ermittlungsstand die Platte in einem Werkraum der Grundschule versehentlich an. Durch die anschließend entstehende Hitze wurden in der Folge dort platzierte Keinteile und eine Wand in Mitleidenschaft gezogen. Zudem kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass ein größerer Schaden verhindert wurde. Zwei 34 und 41 Jahre alte Lehrerinnen begaben sich anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein.

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