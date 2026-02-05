PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Karlstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand am Mittwoch (04.02.2026) zwischen 13:00 und 15:55 Uhr in der Karlstraße in Kornwestheim bei einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen am Straßenrand abgestellten Opel. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313- 0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:54

    POL-LB: KORREKTUR einer Unfallmeldung vom 29.01.2026 (Vaihingen an der Enz)

    Ludwigsburg (ots) - Am vergangenen Donnerstag, 29.01.2026, ereignete sich in der Auricher Straße (Kreisstraße 1696) in Vaihingen an der Enz ein schwerer Verkehrsunfall, zu welchem wir unter folgendem Link eine Pressemitteilung veröffentlichten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6206775 Beim Alter der Honda-Lenkerin hatte sich ein Fehler eingeschlichen. ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:10

    POL-LB: Vaihingen an Enz: Hoher Sachschaden nach Tiefgaragenbrand

    Ludwigsburg (ots) - Gegen 02:00 Uhr rückte die Feuerwehr am Donnerstag (05.02.2026) in die Keltergasse in Vaihingen an der Enz aus, nachdem dort eine starke Rauchentwicklung in der Innenstadt gemeldet worden war. In einer Tiefgarage, die zu einem Wohnkomplex in der Keltergasse/Heilbronner Straße gehört, waren aus noch ungeklärter Ursache letztlich neun geparkte Kraftfahrzeuge in Brand geraten. Zwölf weitere wurden ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:21

    POL-LB: BAB 8/Gemarkung Sindelfingen: Unbekannter verliert Metallstange

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich gegen 09.40 Uhr verlor ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch (04.02.2026) eine rote, etwa zwei Meter lange Alustange, als er auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart unterwegs war. Ein 63 Jahre alter Seat-Lenker fuhr auf dem linken Fahrstreifen und konnte der Stange ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren