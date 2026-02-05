POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Karlstraße

Ludwigsburg (ots) - Gegen 02:00 Uhr rückte die Feuerwehr am Donnerstag (05.02.2026) in die Keltergasse in Vaihingen an der Enz aus, nachdem dort eine starke Rauchentwicklung in der Innenstadt gemeldet worden war. In einer Tiefgarage, die zu einem Wohnkomplex in der Keltergasse/Heilbronner Straße gehört, waren aus noch ungeklärter Ursache letztlich neun geparkte Kraftfahrzeuge in Brand geraten. Zwölf weitere wurden ...

