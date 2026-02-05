POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Karlstraße
Ludwigsburg (ots)
Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand am Mittwoch (04.02.2026) zwischen 13:00 und 15:55 Uhr in der Karlstraße in Kornwestheim bei einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen am Straßenrand abgestellten Opel. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313- 0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell