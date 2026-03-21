POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen
Darmstadt: Rücknahme der Vermisstenfahndung
77-Jähriger tot aufgefunden
Roßdorf-Gundernhausen / Darmstadt (ots)
Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einem 77 Jahre alten Mann aus Roßdorf-Gundernhausen eingestellt, der seit vergangenem Donnerstag (19.3.) als vermisst gemeldet war. Der Gesuchte wurde am Samstag (21.3.) leider tot im Bereich des Oberwaldhauses in Darmstadt aufgefunden. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.
Hinweis an die Medien:
Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.
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