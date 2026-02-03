PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Autofahrer in Lennep flüchtet vor der Polizei

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (02.02.2026, 10:15 Uhr) flüchtete ein bislang 
Unbekannter mit seinem Auto in Remscheid vor der Polizei.

Einer Streifenbesatzung fiel der verdächtige Passat im Bereich einer 
Tankstelle an der Remscheider Straße auf. Als Fahrzeug und Fahrer 
kontrolliert werden sollten, beschleunigte der Fahrer trotz 
händischer Anhaltezeichen und flüchtete in Richtung Talsperrenweg. 
Die Beamten eilten zu ihrem Funkwagen und verfolgten das Fahrzeug bis
zur Kreuzung Trecknase. Dort beschleunigte der Unbekannte weiter und 
fuhr durch den Gegenverkehr. 

Trotz einer sofortigen Fahndung konnten weder Fahrzeug noch der 
Fahrer angetroffen werden.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um schwarzen VW Passat mit Soester 
Stadtkennung handeln.

Der Fahrzeugführer ist circa 20 bis 30 Jahre alt und hat dunkle 
Haare.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es während der Flucht des 
VW-Fahrers zu weiteren Gefährdungssituationen zum Nachteil anderer 
Verkehrsteilnehmer kam.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

