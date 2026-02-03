Polizei Wuppertal

POL-W: RS Autofahrer in Lennep flüchtet vor der Polizei

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (02.02.2026, 10:15 Uhr) flüchtete ein bislang Unbekannter mit seinem Auto in Remscheid vor der Polizei. Einer Streifenbesatzung fiel der verdächtige Passat im Bereich einer Tankstelle an der Remscheider Straße auf. Als Fahrzeug und Fahrer kontrolliert werden sollten, beschleunigte der Fahrer trotz händischer Anhaltezeichen und flüchtete in Richtung Talsperrenweg. Die Beamten eilten zu ihrem Funkwagen und verfolgten das Fahrzeug bis zur Kreuzung Trecknase. Dort beschleunigte der Unbekannte weiter und fuhr durch den Gegenverkehr. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten weder Fahrzeug noch der Fahrer angetroffen werden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um schwarzen VW Passat mit Soester Stadtkennung handeln. Der Fahrzeugführer ist circa 20 bis 30 Jahre alt und hat dunkle Haare. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es während der Flucht des VW-Fahrers zu weiteren Gefährdungssituationen zum Nachteil anderer Verkehrsteilnehmer kam. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

