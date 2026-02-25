PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Grafschaft-Bengen - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Im Zeitraum vom 17.02.2026 bis 21.02.2026 kam es in Grafschaft-Bengen zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich eines freistehendes Einfamilienhauses in der Gimminger Straße und versuchten zunächst vergeblich, über die Terrassentüre in das Haus zu gelangen. Anschließend begaben sich die Täter zur Haustür und hebelten diese auf. Zuvor wurde noch die Außenbeleuchtung gewaltsam außer Betrieb gesetzt. Sodann wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Da sich die Täter vom rückwärtigen Bereich zur Haustür begaben hofft die Polizei auf Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, welche sich, auch auf den Feldwegen hinter der Gimminger Straße, aufhielten. Hinweise werden an die Kriminalinspektion Mayen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:33

    POL-PDMY: Tödlicher Verkehrsunfall

    Mayen-Kürrenberg, B258 in Fahrtrichtung Hirten (ots) - Am 24.02.2025, befuhr gegen 19:30 Uhr, ein 81-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel, mit seinem Pkw, Subaru, die B 258, aus Richtung Mayen-Kürrenberg kommend, in Fahrtrichtung Hirten. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr-Kürrenberg, ein ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:36

    POL-PDMY: Sachbeschädigung an Kfz mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

    Mayen, Germanenstraße (ots) - Am 22.02.2026, kam es in der Zeit von ca. 18:40 Uhr bis 20:40 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem weißen, Kleinbus, Marke: Nissan, NV200. Das Fahrzeug war in der Höhe der Hausnummer 32 parkend abgestellt worden. Das Kfz wurde durch bislang unbekannte Täter rund herum zerkratzt. Hierbei entstand ein hoher Sachschaden, in Höhe von ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:42

    POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Beteiligung von 2 Lkw und 1 PKW - Presse-Nachmeldung

    Mayen (ots) - Am 18.02.2026 gegen 9 Uhr ereignete sich auf der B 262 zwischen den Anschlussstellen Kottenheim und Mendig ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von einem PKW und zwei LKW. Nach ersten vorläufigen Ermittlungen kam der unfallbeteiligte PKW aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden LKW. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren