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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand von Einfamilienhaus in Pfungstadt

Pfungstadt (ots)

Brand von Einfamilienhaus in Pfungstadt: Am frühen Abend des 21.03.2026 kam es gegen 17.00 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses in der Seeheimer Straße in Pfungstadt. Der Brand war in der Dachgeschosswohnung des Wohnhauses ausgebrochen und verursachte hohen Sachschaden. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Personen wurden durch das Ereignis nicht verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Rundfunkwarnmeldung mit der Aufforderung an umliegende Bewohner herausgegeben, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Im Einsatz befanden sich 51 Einsatzkräfte der Feuerwehr Pfungstadt, 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Seeheim, sowie Rettungsdienste aus Pfungstadt und Seeheim mit zwei Rettungs- und einem Notarztwagen. Die Feststellung der Brandursache ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Berichterstatter: Gräsel, PvD des Polizeipräsidium Südhessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
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Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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