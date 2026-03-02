Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter gestoppt

Bautzen (ots)

28.02.2026 | 07:55 Uhr | Bautzen

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 28. Februar 2026 in Bautzen um 07:55 Uhr einen Mercedes Transporter und seine Insassen. Bei ihnen handelte es sich um den 35-jährigen ukrainischen Fahrer sowie die beiden 20- und 51-jährigen moldawischen Mitfahrer. Während der Kontrolle zeigten sich Anhaltspunkte, dass die beiden Moldawier in Deutschland einer unerlaubten Erwerbstätigkeit nachgehen und der Fahrer sie zur Arbeitsstelle fährt. So wurden im Fahrzeug Werkzeuge, Arbeitskleidung und Wertstoffe sowie 600,00 Euro Bargeld gefunden. Die beiden Männer besitzen zwar Reisepässe, die sie nicht dabeihatten, jedoch keine Aufenthaltstitel und keine Arbeitserlaubnisse.

Den Moldawiern wird neben dem arbeitsrechtlichen Verstoß der unerlaubte Aufenthalt und dem Fahrer das Einschleusen von Ausländern vorgeworfen. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

