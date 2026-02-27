PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Moldawier verhaftet

Löbau (ots)

Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 24. Februar 2026 um 11:00 Uhr im Stadtgebiet Löbau einen tschechischen Kleintransporter.

Am Steuer saß ein 32-jähriger Moldawier, welcher durch sein Heimatland zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung ausgeschrieben war. Der Mann wurde verhaftet, am 25. Februar 2026 beim Amtsgericht Görlitz vorgeführt und seine Festnahme bestätigt. Wann der 32-Jährige nach Moldawien ausgeliefert wird, ist aktuell in Prüfung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 00175 / 90 29 565
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
