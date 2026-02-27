Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Moldawier verhaftet
Löbau (ots)
Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 24. Februar 2026 um 11:00 Uhr im Stadtgebiet Löbau einen tschechischen Kleintransporter.
Am Steuer saß ein 32-jähriger Moldawier, welcher durch sein Heimatland zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung ausgeschrieben war. Der Mann wurde verhaftet, am 25. Februar 2026 beim Amtsgericht Görlitz vorgeführt und seine Festnahme bestätigt. Wann der 32-Jährige nach Moldawien ausgeliefert wird, ist aktuell in Prüfung.
