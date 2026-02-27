BPOLI EBB: Moldawier verhaftet

Bautzen (ots) - Polizisten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen beendeten am 24. Februar 2026 um 01:05 Uhr auf der BAB 4 eine Schleusung. Die Polizisten kontrollierten auf dem Autobahnrasthof Oberlausitz Nord einen polnischen Kleintransporter, welcher in Richtung Deutschland unterwegs war. Auf dem Fahrer- und Beifahrersitz saßen zwei 28 und 46 Jahre alte Polen und auf dem Rücksitz zwei 19 und 20 Jahre alte Ukrainer. Die Männer gaben an, dass sie nach Deutschland zum ...

