Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Brasilianer zurückgewiesen

Zittau (ots)

Bei der Kontrolle eines portugiesischen LKW am 25. Februar 2026 um 07:30 Uhr auf der B 178n bei Zittau stellten Bundespolizisten fest, dass der Reisepass des 36-jährigen brasilianischen Fahrers seit über einem halben Jahr abgelaufen ist.

Im Pass befand sich zwar ein gültiger portugiesischer Aufenthaltstitel, da zur Einreise nach Deutschland aber auch ein gültiges Reisedokument vorgelegt werden muss und er dies nicht konnte, bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise / Aufenthalt.

Er wurde beanzeigt und anschließend nach Polen zurückgewiesen.

