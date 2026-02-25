PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleusung aufgedeckt

Bautzen (ots)

Polizisten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen beendeten am 24. Februar 2026 um 01:05 Uhr auf der BAB 4 eine Schleusung.

Die Polizisten kontrollierten auf dem Autobahnrasthof Oberlausitz Nord einen polnischen Kleintransporter, welcher in Richtung Deutschland unterwegs war. Auf dem Fahrer- und Beifahrersitz saßen zwei 28 und 46 Jahre alte Polen und auf dem Rücksitz zwei 19 und 20 Jahre alte Ukrainer. Die Männer gaben an, dass sie nach Deutschland zum Arbeiten möchten. Bei den Dokumenten der polnischen Männer war alles in Ordnung, die Ukrainer konnten zwar ihre ukrainischen Reisepässe vorweisen, einen Aufenthaltstitel oder ein Visum besaßen sie nicht.

Da gegen die Polen der Verdacht des Einschleusens und gegen die Ukrainer der Verdacht der unerlaubten Einreise / Aufenthalt bestand, wurden alle vier Männer in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verblieben die Polen auf freiem Fuß und die Ukrainer wurden nach Polen zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

