Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Firmenparkplatz

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße;

Unfallzeit: 09.01.2026, zwischen 04.50 Uhr und 16.15 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Unfall soll sich auf einem Firmenparkplatz an der Robert-Bosch-Straße ereignet haben. Der Parkplatz ist zwar durch eine Schranke gesichert, diese ist jedoch zu Betriebszeiten geöffnet, sodass das Gelände für jedermann befahrbar ist. Nach Angaben des Geschädigten stellte er seinen schwarzen Audi am Freitagmorgen gegen 04:50 Uhr unbeschädigt auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 16:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Beschädigungen in einer Höhe von mehreren tausend Euro am rechten hinteren Seitenteil fest. Im Bereich des Schadens war roter Fremdlack zu sehen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zu einem roten Fahrzeug auf dem genannten Parkplatz machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 14:04

    POL-BOR: Rhede - Einbruch in Räumlichkeiten eines Gehöfts

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Brünener Straße; Tatzeit: zwischen 08.01.2026, 19.00 Uhr und 09.01.2026, 06.45 Uhr; In die Räumlichkeiten eines Gehöfts eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede an der Brünener Straße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen Zutritt zu der Werkstatt und zu einem Abstellraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein elektrisches ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 11:55

    POL-BOR: Stadtlohn - Metalldiebe unterwegs

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Weststraße; Tatzeit: zwischen 07.01.2026, 12.00 Uhr und 08.01.2026, 12.00 Uhr; Auf Metall abgesehen hatten es bislang Unbekannte in Stadtlohn. Die Diebe entwendeten von einem Mehrfamilienhaus an der Weststraße Fallrohre aus Kupfer. Zu der Tat kam es zwischen dem 07.01.2026, 12.00 Uhr und dem 08.01.2026, 12.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 11:52

    POL-BOR: Gronau-Epe - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Am Wolberts Hof; Tatzeit: 08.01.2026, zwischen 07.25 Uhr und 18.15 Uhr; In ein Einfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gronau-Epe an der Straße Am Wolberts Hof. Am Donnerstag zwischen 07.25 Uhr und 18.15 Uhr machten sich die Unbekannten gewaltsam an einer Tür zu schaffen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Einbrecher gelangten nicht in das Haus. Die ...

    mehr
