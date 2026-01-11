Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Firmenparkplatz

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße;

Unfallzeit: 09.01.2026, zwischen 04.50 Uhr und 16.15 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Unfall soll sich auf einem Firmenparkplatz an der Robert-Bosch-Straße ereignet haben. Der Parkplatz ist zwar durch eine Schranke gesichert, diese ist jedoch zu Betriebszeiten geöffnet, sodass das Gelände für jedermann befahrbar ist. Nach Angaben des Geschädigten stellte er seinen schwarzen Audi am Freitagmorgen gegen 04:50 Uhr unbeschädigt auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 16:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Beschädigungen in einer Höhe von mehreren tausend Euro am rechten hinteren Seitenteil fest. Im Bereich des Schadens war roter Fremdlack zu sehen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zu einem roten Fahrzeug auf dem genannten Parkplatz machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell