Kreispolizeibehörde Borken
Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Räumlichkeiten eines Gehöfts

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Brünener Straße;

Tatzeit: zwischen 08.01.2026, 19.00 Uhr und 09.01.2026, 06.45 Uhr;

In die Räumlichkeiten eines Gehöfts eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede an der Brünener Straße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen Zutritt zu der Werkstatt und zu einem Abstellraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein elektrisches Gerät entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
