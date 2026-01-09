Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Räumlichkeiten eines Gehöfts

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Brünener Straße;

Tatzeit: zwischen 08.01.2026, 19.00 Uhr und 09.01.2026, 06.45 Uhr;

In die Räumlichkeiten eines Gehöfts eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede an der Brünener Straße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen Zutritt zu der Werkstatt und zu einem Abstellraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein elektrisches Gerät entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell