Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Metalldiebe unterwegs

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Weststraße;

Tatzeit: zwischen 07.01.2026, 12.00 Uhr und 08.01.2026, 12.00 Uhr;

Auf Metall abgesehen hatten es bislang Unbekannte in Stadtlohn. Die Diebe entwendeten von einem Mehrfamilienhaus an der Weststraße Fallrohre aus Kupfer. Zu der Tat kam es zwischen dem 07.01.2026, 12.00 Uhr und dem 08.01.2026, 12.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

In den vergangenen Wochen ist es im Kreisgebiet Borken vermehrt zu Diebstählen von Kupferfallrohren gekommen. Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei um erhöhte Aufmerksamkeit und gibt folgende Hinweise:

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Verschraubungen Ihrer Fallrohre. Täter lockern diese häufig bereits im Vorfeld, um einen späteren Diebstahl zu erleichtern. - Seien Sie sensibel für verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft. Die Täter verschaffen sich oftmals zuvor einen Überblick über Örtlichkeiten und Abläufe. - Achten Sie auf Fahrzeugbewegungen zu ungewöhnlichen Tages- und Nachtzeiten. - Notieren Sie auffällige Kennzeichen und melden Sie verdächtige Beobachtungen unmittelbar der Polizei unter der Notruf-Nr. 110. - Sensibilisieren Sie Mitarbeiter, Familienmitglieder und Nachbarn. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell