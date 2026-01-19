Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Erschleichen von Aufenthaltstiteln kostet 1.650 Euro

Hamburg (ots)

Am Sonntag wollte ein 34-jähriger vietnamesischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Istanbul reisen. Er stellte sich gegen 16Uhr zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit August 2025 von der Staatsanwaltschaft Landshut per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Erschleichen von Aufenthaltstiteln. Es war eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu jeweils 33 Euro zu zahlen. Davon war jedoch erst ein Teil beglichen worden, sodass nun noch 50 Tagessätze zu zahlen waren. Alternativ standen 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann konnte die geforderten 1.650 Euro zahlen. Anschließend wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und konnte seinen Flug Richtung Istanbul antreten.

