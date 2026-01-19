PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Erschleichen von Aufenthaltstiteln kostet 1.650 Euro

Hamburg (ots)

Am Sonntag wollte ein 34-jähriger vietnamesischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Istanbul reisen. Er stellte sich gegen 16Uhr zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit August 2025 von der Staatsanwaltschaft Landshut per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Erschleichen von Aufenthaltstiteln. Es war eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu jeweils 33 Euro zu zahlen. Davon war jedoch erst ein Teil beglichen worden, sodass nun noch 50 Tagessätze zu zahlen waren. Alternativ standen 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann konnte die geforderten 1.650 Euro zahlen. Anschließend wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und konnte seinen Flug Richtung Istanbul antreten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg
Marcus Henschel
Telefon: 040 500 27-104
Mobil: 0172 427 56 08
Fax: 040 500 27-272
E-Mail: marcus.henschel@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren